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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الشرقية: 40 ألفًا تقدموا بطلب تصالح في مخالفات البناء

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:51 م
ممدوح غراب، محافظ
ممدوح غراب، محافظ الشرقية
أحلام عبدالرحمن
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أكد ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إقبال المواطنين على التصالح في قانون مخالفات البناء، مشيرا إلى أن بعض المواطنين ليس لديهم أي معلومات عن قانون التصالح، أو مد فترة التقدم، ولا يدركون خطورة عدم التقدم بطلب التصالح.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد من تقدموا للتصالح 40 ألف طلب في محافظة الشرقية، مشيرا إلى أن هناك حصرًا شاملًا تقوم به المحافظة للمباني المخالفة.

وأوضح أن من لن يتقدم بطلب التصالح سيتم تطبيق قرار رئيس الحكومة عليه، وقطع المرافق، ومن ثم عمل إخلاء للمباني وبعدها التنفيذ الفوري للإزالات، مؤكدا أن المواطنين أقبلوا بكثافة بعدما لاحظوا جدية الدولة في تطبيق القانون على المخالفين.

وأوضح أن هناك ميزة كبيرة للمتقدمين للتصالح، وهي تقنين الوضع وعدم ترك مشكلة لنفسه ولأولاده من بعده، وتأمين الخدمات في منزله، ولا تكون عرضة للقطع فيما بعد.

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