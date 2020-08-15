الديهي ينعى سمير الإسكندراني: قدّم خدمات جليلة للوطن

نعى الإعلامي نشأت الديهي، الفنان سمير الإسكندراني، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، مؤكدًا أنه قدم لوطنه العديد من الأعمال الفنية المميزة.وقال "الديهي"، خلال حلقة برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten": "المخابرات العامة المصرية نعت سمير الإسكندراني، حيث كان له أغنيات وطنية وحماسية مميزة، وقدم خدمات جليلة للوطن وننعيه نحن أيضا في بداية هذه الحلقة بسبب أعماله الوطنية".كما نعى "الديهي"، الإعلامي كارم محمود، قائلًا: إنه ابن الإذاعة المصرية، والذي بدأ مشواره الفني في bbc، وانتقل بعدها إلى الجزيرة واستقال منها بعد أن علم أنها لا مصداقية لها ولا تعرف المهنية، مؤكدا أنه كان له صوت مميز في bbc، وفي الفترة الأخيرة كان يقوم بنقل خبراته لكل الأجيال.