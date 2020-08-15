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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«الزراعة»: قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات الماشية

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:45 م
لقاحات الماشية
لقاحات الماشية
الشيماء زيدان
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كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن احتياطات الوزارة في مزارع الإنتاج الحيواني خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن القائمين على المزارع يأخذون كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين العاملين والمواشي من الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى أن الوزارة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات الماشية، مؤكدًا أن الثروة الحيوانية الفترة القادمة ستشهد تطورًا كبيرًا.

يذكر أن الدكتور محمد سعد، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، قال إن المعهد أعد خطة لإنتاج الأمصال واللقاحات اللازمة للسيطرة على الأمراض والقضاء عليها، بدأت بإنهاء الطاعونين "البقري والخيل"، بالتعاون مع المنظمات العالمية والمعاهد الدولية "OIE" و"WHO و"FAO" ومختبرات سانديا وجامعة برلين، تضمنت إنتاج 16 لقاحًا جديدًا للسيطرة على الأمراض الوبائية.

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