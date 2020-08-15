الزراعة تتخذ عددًا من الإجراءات للتصدي للأمراض الوبائية بالماشية

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائي، تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية.وكشفت التقارير الواردة من الطب الوقائي بالهيئة أنه تم اتخاذ عددًا من الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر، تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية، لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد.وأشارت التقارير إلى أنه تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.وأسفرت حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية خلال شهر يوليو 2020 فى جميع محافظات الجمهورية، والتى أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة عن تحصين 475،026 رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية، وتحصين 456،326 رأس ضد مرض حمى الوادي المتصدع الميت، و139،051 رأس ضد مرض جدري الضأن والجلد العقدي، و71،611 رأس ضد مرض التسمم الدموي، وتحصين 169،778 رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجارى استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية.