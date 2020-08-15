نائب يتقدم بـ6 طلبات إحاطة ضد محافظ الغربية

تقدم عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية عبدالمنعم العليمي، بـ6 طلبات إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اعتراضا على عدد من ممارسات وقرارات المستشار ماهر الجندي محافظ الغربية.وجاء الطلب الأول اعتراضا على إنشاء المحافظة عددا من النوافير في الميادين، وتجديد مكاتب ديوان المحافظة، بالمخالفة لتوجهات الدولة بترشيد الأنفاق الحكومي، لاسيما في ظل الظروف الحالية في مواجهة فيروس كورونا "كيوفيد 19" المستجد وما يتطلبه من نفقات.واعترض النائب في الطلب الثاني على صيغة تأشيرة المحافظ، التي تحيل جميع ما يعرض عليه من موضوعات بعبارة «وفقا للقوانين أو القرارات أو القواعد وغيرها»، وهو ما يري أنه يعطل مصالح المواطنين، إذ تعطي المسئول عن تنفيذ التأشيرة الحق في تفسيرها وفق ما يرى.أما الطلب الثالث فتناول ظاهرة انتشار مخلفات المباني على الطرق الزراعية للمحافظة، مطالبا بحصر كافة الطرق التي تنتشر عليها تلك المخلفات ووضع خطة لإزالتها.بينما أشار العليمي في طلبه الرابع لبعض المشكلات التي يعاني منها سكان عمارات هيئة الأوقاف بالمحافظة والبالغ عددها 1300 وحدة، وتتمثل في الطفل الدائم لمياه الصرف الصحي، وانتشار القمامة وعدم وجود إنارة عامة.أما الطلب الخامس فطالب فيه العليمي بإزالة المعوقات التي تعطل تشغيل مشروع إنتاج البيض والعلل بالمحافظة، باعتباره أحد مشروعات الأمن الغذائي الهامة.فيما أشار النائب في طلب الإحاطة السادس لعدم وجود أراض صالحة للبناء عليها بالمحافظة، مقترحا حل تلك المشكلة بتشكيل لجنة لحصر المباني والفرات المشغولة بالمدريات والمصالح الحكومية وإعادة توزيعها والعاملين بها، إعمالا بحكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 ق الذي قضى بطرد المستأجر في بعض الأماكن المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، الأمر الذي يتيح إعادة استخدام تلك المباني كمدارس بديلة للمدارس المؤجرة.