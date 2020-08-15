100 ألف إصابة بكورونا في الإكوادور وتمديد حال الطوارئ

تخّطت الإكوادور، السبت، عتبة مائة ألف إصابة بـ"كوفيد- 19"، وذلك غداة تمديدها حتى 13 سبتمبر حال الطوارئ المفروضة في البلاد منذ مارس.وجاء في تغريدة للرئيس لينين مورينو "أعددت مرسومًا لتمديد حال الطوارئ 30 يومًا إضافيًّا على كامل تراب الوطن لمنع تفشي كوفيد- 19".تُعد الإكوادور البالغ عدد سكانها 17.5 مليون نسمة، إحدى أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررًا من الجائحة، وقد سّجلت أكثر من ستة آلاف وفاة.وتعتبر العاصمة كيتو ومدينة غواياكويل الساحلية أكبر بؤرتين للوباء في البلاد.