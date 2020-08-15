المخابرات العامة تنعى الفنان سمير الإسكندراني

نعت المخابرات العامة المصرية بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير الإسكندراني الذي رحل عن عالمنا الخميس الماضي.وقالت في بيان إن الفنان القدير قدم لوطنه خدمات جليلة جعلت منه نموذجا فريدا في الجمع بين الفن الهادف الذي عرفه به المصريون وبين البطولة والتضحية من أجل الوطن، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وللأسرة خالص العزاء.وتوفى مساء الخميس، الفنان سمير الإسكندرانى عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، بمستشفى النزهة حيث كان يتلقى العلاج هناك، وشيع جثمانه الجمعة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.وقال الإسكندرانى فى أحد حواراته إن عمله مع المخابرات مرحلة أساسية وفارقة فى حياته، مؤكدا أن أحد أجداده كان يهوديا واعتنق الإسلام، وحاول أحد الإسرائيليين تجنيده أثناء دراسته فى إيطاليا، وساهم فى إسقاط 6 شبكات تجسس إسرائيلية فى مصر.