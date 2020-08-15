196 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 41 ألفا و495 حالة.وذكرت الوزارة- وفقا لما نشرته صحيفة "بانارمينيان" الأرمينية على موقعها الإلكتروني- أنه تعافى أيضا 320 شخصًا؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 34 ألفا و484 حالة، مشيرة إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 817 شخصا.وأفاد المركز الأرميني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه تم إجراء 183 ألفًا و789 اختبارًا منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.