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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

196 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:22 م
كورونا في أرمينيا
كورونا في أرمينيا
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أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 41 ألفا و495 حالة.

وذكرت الوزارة- وفقا لما نشرته صحيفة "بانارمينيان" الأرمينية على موقعها الإلكتروني- أنه تعافى أيضا 320 شخصًا؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 34 ألفا و484 حالة، مشيرة إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 817 شخصا.

وأفاد المركز الأرميني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه تم إجراء 183 ألفًا و789 اختبارًا منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

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