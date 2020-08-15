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يسرا تنعى شويكار: «وداعا سيدتي الجميلة»

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:29 م
شويكار
شويكار
سناء إسماعيل
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نعت الفنانة يسرا، الفنانة شويكار، التي رحلت عن عالمنا، مساء أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وقالت يسرا، في نعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات "تويتر: "وداعا يا أقرب الناس لقلبي.. أمي الثانية خدت حتة من قلبي وراحت للي ما تغلاش عليه.. وداعا سيدتي الجميلة.. فراقك صعب عليا وحشتيني وهتوحشيني أكتر.. اللهم ارزقها الفردوس الأعلى وارحمها وصبرنا جميعا على فراقها.. خالص عزائي لابنتها صديقة عمري منة، وزوجها السيد محمود عطاالله وأحفادها جميعا".

من ناحية أخرى، تم تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار، ظهر اليوم السبت، من مستشفى الصفا بحضور عدد من النجوم منهم الفنانة ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، نهال عنبر، منير مكرم، محمد نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، وابنتها منة.

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