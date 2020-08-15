عائشة بن أحمد في مصر لاستكمال تصوير «تقاطع طرق»

دعت النجمة التونسية عائشة بن أحمد، جميع جمهورها لمشاهدة الفيلم السينمائي الجديد "توأم روحي" والذي تشارك فيه البطولة مع الفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل، وهو العمل الذي سيبدأ عرضه بداية من الأربعاء المقبل وذلك بإقامة عرض خاص له.وقالت عائشة في تصريحات لـ"الدستور"، إنها جاءت من تونس منذ أيام قليلة، وذلك من أجل استكمال تصوير مسلسل "تقاطع طرق" أمام النجمة منى زكي، إضافة إلى متابعة ردود الفعل حول الفيلم الجديد.وطرح صناع الفيلم أمس الجمعة الأغنية الدعائية لفيلم "توأم روحي" بعنوان "حلم حياتي" التي يقوم بغنائها النجم وائل جسار على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.