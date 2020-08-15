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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تؤكد دعم مصر الكامل للقطاع الصحي بالسودان

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:03 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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بدأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، جلستها الثنائية، مع الدكتورة سارة عبد العظيم حسنين، وزيرة الصحة السودانية، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي، مؤكدة دعم مصر الكامل للقطاع الصحي للدولة الشقيقة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إرسال شحنة من المساعدات، أمس الجمعة، إلى جمهورية السودان، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، شملت ٢١ طنًا من ألبان الأطفال على متن طائرتين عسكريتين، مشيرًا إلى إرسال شحنة أخرى اليوم، برفقة الوفد الوزاري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، تشمل طن و٣٢٥ كجم من الأدوية الأساسية للأطفال هدية من جمهورية مصر العربية دعمًا للمنظومة الصحية بجمهورية السودان الشقيقة.

ولفت مجاهد إلى أنه سيتم إرسال فريق طبي يضم عددًا من الاستشاريين والصيادلة وأخصائي المعامل يوم الإثنين القادم إلى جمهورية السودان، في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من ڤيروس "سي"، حيث سيتم إرسال عدد ٢ جهاز PCR لدعم وتطوير معامل كل من مستشفى ابن سيناء ومستشفى مجمع الشرطة، مضيفًا أنه سيتم إرسال أيضًا شحنة من الأدوية لعلاج ١٥٠ ألف مصاب سوداني من فيروس "سي"، وعدد 10 آلاف كاشف للفيروس.

وأضاف أنه سيتم تفعيل المبادرة في 5 مراكز طبية حيوية بالعاصمة السودانية (الخرطوم)، تشمل كلًا من (مركز ابن سيناء، مركز مجمع الشرطة، مركز سوبا، مركز أم دورمان، ومركز العلياء)، لافتًا إلى أن الفريق الطبي المصري يستمر في العمل في المبادرة هناك لمدة ١٥ يومًا لتقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاج بالمجان.

وتابع أن الفريق الطبي المصري سيقوم بتدريب الكوادر السودانية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وتطبيق بروتوكولات العلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسئولي معامل التحاليل، بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر في المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، إلى جمهورية السودان.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان غادرت صباح اليوم السبت ضمن وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية السودان الشقيقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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