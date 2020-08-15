رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق بحديقة مجاورة لأحد مساجد المنيا

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:22 م
حريق بحديقة في المنيا
حريق بحديقة في المنيا
المنيا ـ على حسين
طباعة
نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، اليوم السبت، في إخماد حريق نشب في الحشائش والنخيل الموجود بأحد الحدائق المجاورة لمسجد الوداع الأثري بالقرب من كورنيش النيل بحي وسط مدينة المنيا دون وقوع خسائر أو إصابات بين المواطنين.

كانت قوات الحماية المدنية تلقت بلاغا بنشوب حريق بالأشجار الموجودة داخل حديقة مجاورة لمسجد الوداع الأثري، بالقرب من كورنيش النيل بحي وسط مدينة المنيا، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ والسيطرة على الحريق ومحاصرة النيران وإخمادها بمعرفة رجال الحماية المدنية، دون وجود خسائر أو إصابات بين المواطنين، وتحرر عن الحريق المحضر اللازم.

من ناحيته، وجه العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بضرورة التعامل الفوري مع أي أزمات أو مخاطر وحوادث تهدد الصالح العام أو أرواح المواطنين والتصدي لأي أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين، وأن يستمر التواصل مع الجهات المعنية للتغلب على أي عقبات والعمل على حلها فورًا بكل حزم وسرعة.

موضوعات متعلقة

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

أطباء واستشاريون.. مصر ترسل الدفعة الخامسة من المساعدات العاجلة للبنان

«صفر احترافية».. تغريدة مجهولة لمحمد عواد.. واللاعب يوضّح

الصور

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

التعليم العالى تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

إنفوجراف

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

«لابد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

لماذا تشكل السكتة الدماغية خطرا أكبر على أصحاب البشرة السمراء؟

قضيب حديدى يخترق جمجمة رضيع.. و«معجزة» تنقذه

العلماء يكشفون ما سيحدث أثناء موت الكون

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

«القومي للسينما» يفتتح نادي «رموز مصرية» الثلاثاء

رسومات لعقار قصر النيل من موسوعة «القاهرة الخديوية» (صور)

ورشة «مدرسة الديكور السينمائي» بمركز الثقافة الأربعاء

مريم جلال تُنجز لوحات ومنمات حول الحُلى الفرعونية