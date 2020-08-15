السيطرة على حريق بحديقة مجاورة لأحد مساجد المنيا

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، اليوم السبت، في إخماد حريق نشب في الحشائش والنخيل الموجود بأحد الحدائق المجاورة لمسجد الوداع الأثري بالقرب من كورنيش النيل بحي وسط مدينة المنيا دون وقوع خسائر أو إصابات بين المواطنين.كانت قوات الحماية المدنية تلقت بلاغا بنشوب حريق بالأشجار الموجودة داخل حديقة مجاورة لمسجد الوداع الأثري، بالقرب من كورنيش النيل بحي وسط مدينة المنيا، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ والسيطرة على الحريق ومحاصرة النيران وإخمادها بمعرفة رجال الحماية المدنية، دون وجود خسائر أو إصابات بين المواطنين، وتحرر عن الحريق المحضر اللازم.من ناحيته، وجه العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بضرورة التعامل الفوري مع أي أزمات أو مخاطر وحوادث تهدد الصالح العام أو أرواح المواطنين والتصدي لأي أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين، وأن يستمر التواصل مع الجهات المعنية للتغلب على أي عقبات والعمل على حلها فورًا بكل حزم وسرعة.