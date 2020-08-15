لطيفة تحيي حفلا غنائيا لصالح بيروت الليلة

تستعد الفنانة التونسية لطيفة، لإحياء حفل غنائي كبير الليلة لصالح بيروت بعد الانفجار الذي وقع فيها وتسبب في تدمير نصف العاصمة اللبنانية.وقالت لطيفة في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات "تويتر": "سأشارك بعد قليل في حفل موسيقي افتراضي تقيمه منظمة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تضامنا مع الشعب اللبناني بعد المأساة التي حلّت به خلال تفجيرات مرفأ بيروت".وكانت بيروت، قد شهدت انفجارا بمرفأ بيروت يوم 4 أغسطس ويعد هو الثاني بعد انفجار هيروشيما من حيث القوة، وخلف عددا كبيرا من القتلى والمصابين والمفقودين.