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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كليتشدار أوغلو»: سياسات أردوغان جعلت مصر «صديقتنا القديمة» عدوًا

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:05 م
كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو
آية حسني
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انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، اليوم السبت، سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، الخارجية، لاسيما حيال جمهورية مصر العربية، التي وصفها بـ«الصديقة القديمة».

وقال كليتشدار أوغلو، إن أردوغان يعطل دور الخارجية التركية، وعيّن المرتشين سفراء أنقرة، وإعلان مصر الصديقة القديمة «عدوًا».

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجه رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، حديثه إلى أردوغان، قائلًا: «تعطل وزارة الخارجية تمامًا، وتجعل المرتشين سفراء، وتعلن صديقتنا القديمة مصر عدوًا لنا، وسيقول الصهر المرفه لا يوجد احتياطي نقدي هناك حتى الآن، ثم تلوم حزب الشعب الجمهوري دون خجل أو ملل. لم يسجل التاريخ مثل هذه اللامبالاة».

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