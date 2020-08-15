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السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تعليمات مهمة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني 2020

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:03 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تعليمات مهمة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكتروني»، مؤكدة أنه خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالى من هنا وهي كالآتي:

تعليمات مهمة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني 2020

- تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة.

- يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة.

- على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

- يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2020

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن الحدود الدنيا للمرحلة الأولى بتنسيق 2020:
الشعبة العلمية 400 بنسبة 97.60%.
الشعبة الهندسية 387 درجة بنسبة 94.40%.
الشعبة الأدبية 327.5 درجة بنسبة 79.90.

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