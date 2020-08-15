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السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند ونيبال تبحثان الخلاف الحدودي بين البلدين

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:03 م
ناريندرا مودي
ناريندرا مودي
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تلقى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا، من نظيره النيبالي، كاي بي شارما أولي، للتهنئة بمناسبة يوم الاستقلال الهندي وعضوية الهند غير الدائمة في مجلس الأمن، إلى جانب بحث الأوضاع الحدودية المتوترة بين البلدين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الخلاف الحدودي بين البلدين بدأ في مايو الماضي، بعدما قامت الهند بافتتاح طريق ربط في جبال الهيمالايا في منطقة متنازع عليها تقع عند تقاطع ثلاثي استراتيجي مع التبت والصين.

وأضافت الشبكة أن البيانات الصادرة عن كل من رئيسي الوزراء، اليوم، لم توضح أي تخطيط لعقد اجتماعات رفيعة المستوى لبحث هذا الشأن قريبا.

يذكر أن الهند افتتحت طريق "ليبو ليك"، الذي يبلغ طوله 80 كيلومترا، بحيث يكون أقصر الطرق الرابطة بين العاصمة "نيودلهي" و"كايلاش مانساروفار"، وهو موقع ديني هندوسي يقع على هضبة التبت، نافية أن يكون الطريق يعبر نيبال بطريقة غير مشروعة.

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