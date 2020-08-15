صابرين تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم «النمس والإنس»

أعربت الفنانة صابرين، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "النمس والإنس"، موضحة أن السيناريو مكتوب بشكل مميز.وقالت صابرين، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن قصة الفيلم مختلفة، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي، مرجعة سبب تقبلها العمل إلى اختلاف قصته، ووجود أحداث وتفاصيل كثيرة متطورة ستنال إعجاب المشاهدين.ولفتت إلى أنه يتبقى لها أسبوع واحد فقط وتنتهي من تصوير الفيلم، الذي تجسد فيه دور سيدة من عشيرة الجن، وتورط الممثل محمد هنيدي في العديد من المصائب، وذلك في إطار كوميدي.وأوضحت أن تركيبة الدور وبعده النفسي هو ما يجذبها بشكل عام، وليس العوامل الجمالية الخاصة به، مشيرة إلى أنها تحبذ الأدوار الصعبة التي تحتوي على مساحة تمثيل تسمح لها بإخراج قدراتها الفنية.ويجرى تكثيف عدد ساعات التصوير التي تصل إلى 14 ساعة في اليوم داخل الديكور الرئيسي للفيلم للانتهاء منه ودخول الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي.وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع كل من منة شلبي ومحمد هنيدي اللذين يسكنان في أحد الأحياء، ولكن يفسد هذه القصة الفنان عمرو عبدالجليل الذي يشاركهما في بطولة العمل.ويعود محمد هنيدي بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهو فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017.ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.