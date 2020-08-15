رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صابرين تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم «النمس والإنس»

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:08 م
الفنانة صابرين
الفنانة صابرين
أ ش أ
طباعة
أعربت الفنانة صابرين، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "النمس والإنس"، موضحة أن السيناريو مكتوب بشكل مميز.

وقالت صابرين، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن قصة الفيلم مختلفة، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي، مرجعة سبب تقبلها العمل إلى اختلاف قصته، ووجود أحداث وتفاصيل كثيرة متطورة ستنال إعجاب المشاهدين.

ولفتت إلى أنه يتبقى لها أسبوع واحد فقط وتنتهي من تصوير الفيلم، الذي تجسد فيه دور سيدة من عشيرة الجن، وتورط الممثل محمد هنيدي في العديد من المصائب، وذلك في إطار كوميدي.

وأوضحت أن تركيبة الدور وبعده النفسي هو ما يجذبها بشكل عام، وليس العوامل الجمالية الخاصة به، مشيرة إلى أنها تحبذ الأدوار الصعبة التي تحتوي على مساحة تمثيل تسمح لها بإخراج قدراتها الفنية.

ويجرى تكثيف عدد ساعات التصوير التي تصل إلى 14 ساعة في اليوم داخل الديكور الرئيسي للفيلم للانتهاء منه ودخول الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع كل من منة شلبي ومحمد هنيدي اللذين يسكنان في أحد الأحياء، ولكن يفسد هذه القصة الفنان عمرو عبدالجليل الذي يشاركهما في بطولة العمل.

ويعود محمد هنيدي بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهو فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017.

ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

موضوعات متعلقة

«التعليم العالي»: اكتشاف علاج يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

تشييع جنازة الفنانة شويكار بحضور محدود لنجوم الفن (صور)

أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى

«صفر احترافية».. تغريدة مجهولة لمحمد عواد.. واللاعب يوضّح

الصور

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

التعليم العالى تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

إنفوجراف

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

«لابد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

لماذا تشكل السكتة الدماغية خطرا أكبر على أصحاب البشرة السمراء؟

قضيب حديدى يخترق جمجمة رضيع.. و«معجزة» تنقذه

العلماء يكشفون ما سيحدث أثناء موت الكون

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

«القومي للسينما» يفتتح نادي «رموز مصرية» الثلاثاء

رسومات لعقار قصر النيل من موسوعة «القاهرة الخديوية» (صور)

ورشة «مدرسة الديكور السينمائي» بمركز الثقافة الأربعاء

مريم جلال تُنجز لوحات ومنمات حول الحُلى الفرعونية