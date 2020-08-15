وزير إعلام السودان: الاتفاق على إعادة هيكلة «وادى النيل للملاحة»

قال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، إنه تم الاتفاق على إعادة هيكلة وادي النيل للملاحة، بالإضافة لمشروع السكك الحديدية المشتركة، والاتفاق على تبادل المنح الدراسية والبدء في برامج تدريبية مهنية.وأضاف فيصل محمد صالح، خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء السوداني ونظيره المصري، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم بحث أزمة سد النهضة والاتفاق على الوصول إلى اتفاق ملزم لا يضر بمصالح البلدين.وأشار وزير الإعلام السوداني، إلى أن الوفد المصري اطلع على جهودنا لإرساء السلام في البلاد، بالإضافة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه دعوة لنظيره السوداني لزيارة مصر.