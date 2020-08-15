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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الإسكندرية» تستقبل وفد الزمالة المصرية (صور)

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:07 م
صحة الإسكندرية
صحة الإسكندرية
هبه عويضه
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استقبلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، وفد الزمالة المصرية برئاسة الدكتور مجدى الصيرفى، الأمين العام للزمالة المصرية، يرافقه الدكتور عبدالسلام شلبي، الأمين العام المساعد.

وزار الوفد المقر الفرعى للزمالة بالإسكندرية، وتم عقد لقاء بقاعة مستشفى الرمد العام بين وفد الزمالة المصرية والمتدربين من أطباء الإسكندرية، بحضور الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تمت فيه مناقشة المتدربين وعرض مشاكلهم وطرح الحلول لها.

كما تم عقد لقاء فى مركز التدريب بسموحة مع مدربى الزمالة المصرية، بحضور الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيلة المديرية، تمت فيه مناقشة أحدث أنظمة التدريب، ومناقشة زيادة عدد المستشفيات والأقسام الفنية المعتمدة.

ورافق وفد الزمالة، خلال زيارته الإسكندرية، الدكتورة شيماء صبرى، منسقة الزمالة المصرية بالإسكندرية، والدكتورة هبة عارف، منسقة شئون مقدمى الخدمة الطبية.

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