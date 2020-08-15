خلال أسبوع.. سقوط 1136 تاجر مخدرات فى حملات مكبرة بالمحافظات

582 جراما)، و(52324) قرص مخدر مختلف الأنواع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.

نجحت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في ضبط 1068 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1136 متهم.عثرت القوات بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الحشيش، وزنت (121.243 كيلوجراما)، كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (225.762 كيلوجراما)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (16.120 كيلوجراما)، كمية من مخدر الاستروكس، وزنت (16.152 كيلوجراما)، كمية من مخدر الفودو، وزنت (3.475 كيلوجراما)، كمية من مخدر الأفيون، وزنت (