تحرير 15 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

صرح خالد العرفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، أنه تم شن حملة تموينية بالتنسيق مع إدارة تموين الباجور، فجر اليوم، للمرور على المخابز البلدية بنطاق الوحدة المحلية بسبك الضحاك واسطنها.وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا تموينيا ما بين 5 محاضر نقص وزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، بالإضافة إلى عمل محضر جنحة أمن دولة لعدم تواجد المدير المسئول عن المخبز.ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار شن الحملات لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.