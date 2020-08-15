رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 15 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:00 م
حملة تموينية
حملة تموينية
ولاء القاضى
طباعة
صرح خالد العرفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، أنه تم شن حملة تموينية بالتنسيق مع إدارة تموين الباجور، فجر اليوم، للمرور على المخابز البلدية بنطاق الوحدة المحلية بسبك الضحاك واسطنها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا تموينيا ما بين 5 محاضر نقص وزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، بالإضافة إلى عمل محضر جنحة أمن دولة لعدم تواجد المدير المسئول عن المخبز.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار شن الحملات لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

موضوعات متعلقة

«التعليم العالي»: اكتشاف علاج يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

الاستعلام عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2020

بعد رحيلها.. شويكار لم تجد من يتسلم جثمانها بالمستشفى

أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى

الصور

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

إنفوجراف

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

«لابد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

العلماء يكشفون ما سيحدث أثناء موت الكون

قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع.. و«معجزة» تنقذه

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مولر محطم الأرقام يعود للقمة بعد موسم متقلب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

القومى للترجمة يعتمد آلية جديدة للعمل بالمكتب الفني

غدًا.. الشاعرة رضا أحمد تتسلم جائزة حلمى سالم بدورتها الأولى

الأربعاء.. مناقشة مجلة «تقديرات مصرية» بمكتبة القاهرة الكبرى

«نصف قرن من الشعر».. ورشة الزيتون تنظم احتفالية بالشاعر جمال القصاص