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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدبولى: تقديم سبل الدعم لأشقائنا السودانيين فى كل القطاعات

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:53 م
مدبولي
مدبولي
ياسمين عباس
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أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته الشديدة بوجوده في بلده الثاني السودان، وتقدم بخالص الشكر لرئيس الوزراء السوداني على كرم الضيافة، والحفاوة الشديدة في استقباله لنا، وهذا شيء بديهي للعلاقات التي تربط الشعبين، وتقدم بالتهنئة بمناسبة حلول ذكرى الوثيقة الدستورية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت،: "إنني أحمل رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد الحرص الشديد على تقديم كل سبل الدعم لأشقائنا في هذه الفترة الدقيقة في كل مناحي القطاعات التي تخدم المواطن السوداني، سواء في التعامل مع آثار الفيضانات وقطاع الصحة والكهرباء والموارد المائية والتجارة والصناعة".

وأشار إلى "أننا تناقشنا في مرحلة جديدة نطمح فى الوصول إليها خلال الفترة المقبلة لتفعيل كل الأفكار والمشروعات التي نحلم أن تكون موجودة بين الشعبين المصري والسوداني، ويكون التركيز خلال الفترة المقبلة على أن تكون هناك زيارات متبادلة بين البلدين لتفعيل كل سبل التعاون المشترك بيننا".

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