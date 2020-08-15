مدبولى: مصر حريصة على دعم واستقرار السودان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر حريصة على دعم استقرار السودان.وأكد خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك، أن القاهرة أكدت التزامها بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين.