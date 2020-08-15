حسين الجسمي يطرح «بالبنط العريض» عبر يوتيوب

طرح الفنان حسين الجسمي، أغنية سينجل جديدة تحت عنوان "بالبنط العريض" على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".‫والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر،‬ وألحان وغناء حسين الجسمي،‬ وتوزيع ومكساج وماستر توما.وكان الجسمي طرح مؤخرا أغنية الحسّاس، وحققت 10 ملايين و189 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو.أغنية "الحسّاس" جدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.يذكر أن حسين الجسمي تعرض مؤخرا لحملة تنمر عقب انفجار مرفأ بيروت، وتضامن عدد من نجوم الفن والغناء معه ضد هذه الحملة.وخرج حسين الجسمي عن صمته ناشرا رسالة أمل ومحبة، قوامها التسامح والسلام، وذلك بعد التزمه الصمت لفترة طويلة ضد حملة التنمر والسخرية التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعيوكتب الجسمي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "صمتنا احتراما تربينا عليه.. نسامح ونحسن الظن كرما، ونتجاهل شموخا.. جميعكم نحب".