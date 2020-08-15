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مصر

الفريق محمد زكى يؤكد أهمية نشر الوعى بمخاطر الحروب غير النمطية

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:46 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي
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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من الضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة.

والتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من الضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر الذين فاضت أرواحهم من أجل حماية الوطن وصون مقدساته، ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتى تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى أعناقهم من أجل أن تبقى راية الوطن عالية.

وأشار القائد العام إلى أهمية إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة لتولى الوظائف القيادية فى كل مناصب الحياة العسكرية، والارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى.
وأكد الفريق أول محمد زكى، أن مصر ستظل وطنًا آمنًا بتضحيات أبنائه ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعى بمخاطر الحروب غير النمطية والمحاولات الخبيثة لزعزعة الاستقرار والعمليات الإجرامية الممنهجة التى تسعى إلى هدم الأوطان.

وأدار القائد العام حوارًا مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم، وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وأوصى القائد العام القادة بضرورة التواصل مع المرءوسين على كل المستويات والاهتمام بدراسة العلوم العسكرية والجرأة في اتخاذ القرار، ومواصلة البحث والاطلاع فى مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التى تعينهم على أداء مهامهم.

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