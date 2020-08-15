الرهبنة الفرنسيسكانية تحتفل بعيد القديسة كلارا الآسيزية

قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إن احتفلت العائلة الفرنسيسكانية بمصر بعيد القديسة كلارا الآسيزية مع راهبات الكلاريس بكينج ماريوط.وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن شارك بالاحتفال المونسينور چان توماس سكرتير سفير الڤاتيكان بمصر ولفيف من الرهبان والراهبات.وفي كلمته حث الأب مراد الحضور على الإقتداء بنهج القديسة كلارا في الحياة وفي محبتها الفياضة للآخرين.