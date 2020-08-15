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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للطيران» تخطر عملاءها العرب والأجانب بضرورة وجود تحليل PCR

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:38 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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أعلنت مصر للطيران أنه اعتبارًا من اليوم الموافق ١٥ أغسطس سيتوجب على عملائها من الأجانب (غير حاملي جواز سفر مصري) ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

ويستثنى من هذا القرار السائحون العرب أو الأجانب القادمون بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومرسى مطروح والركاب الترانزيت إلى المطارات المذكورة أعلاه.

يذكر أن سلطات مطار القاهرة بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحظر دخول القادمين إلى مصر بدون حصولهم على تحليل “PCR“ قبل وصولهم إلى مصر بـ 72 ساعة يفيد خلوهم من فيروس كورونا.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ”أن رحلة رقم 930 والقادمة من أثينا هي أول الرحلات التي تم تطبيق القرار الجديد على ركابها وهي من طراز إيرباص 321 وعليها 160 راكبا معظمهم من المصريين حيث تم تطبيق القرار الجديد على الركاب الأجانب”.

وجاء التنفيذ بعد انتهاء المهلة التي طلبها الطيار محمد منار وزير الطيران المدني من رئيس الوزراء لمدة أسبوع حيث تم تأجيل تنفيذ القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية قبل أكثر من أسبوع، وذلك لإعطاء شركات الطيران العاملة بمطارات مصر الفرصة للتنبيه على ركابها بالحصول على تحليل PCR قبل 72 ساعة من وصولهم يفيد خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

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