الكنيسة الكلدانية تحتفل بعيد العذراء

تحتفل الكنيسة الكلدانية في مصر بعيد صعود جسد السيدة العذراء.وقال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه تحتفل الكنيسة الكلدانية اليوم السبت ١٥ أغسطس في الساعة ٦:٠٠ مساءً بعيد انتقال العذراء مريم إلى السماء بالنفس والجسد.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك في كاتدرائية العذراء سانت فاتيما بمصر الجديدة.