القومى للترجمة يعتمد آلية جديدة للعمل بالمكتب الفني

أعلنت الأستاذة الدكتورة علا عادل، مديرة المركز القومي للترجمة، عن تقديم آليات جديدة للعمل بالمكتب الفني، في إطار الخطط الجديدة لتطوير أداء المركز القومي للترجمة.وصرحت علا عادل: "سبق ووعدنا بتقديم آليات جديدة للمكتب الفني، وبعد مطالعة الأسئلة والاستفسارات التى تواجه القراء والمترجمين، توصلنا إلى الآلية الآتية التى نحاول من خلالها تلافي العيوب والمشكلات، وتتضمن الآتي: يتم فتح باب التقدم بالمقترحات مرتين في العام خلال شهري يناير ويوليو، مع مراعاة الشروط الآتية:- ألا يكون قد سبق صدور ترجمة للكتاب.- أن يكون العمل المعروض للترجمة من اللغة الأصلية وليس عبر لغة وسيطة.- تتراوح صفحات الكتاب بين 60 وحتى 500 صفحة، مع إمكانية استثناء هذا الشرط إن كان الكتاب جزءًا من الكتب التراثية أو في حالة ترجمة الموسوعات والمعاجم.- أن يكون الكتاب حديثًا ولم يمر على نشره أكثر من 5 سنوات.- مراعاة ألا يتعارض الكتاب مع الأديان وألا يتعارض الكتاب مع القيم الاجتماعية والأخلاق والأعراف.- ألا يكون المترجم متعاقدًا على ترجمة كتاب آخر مع المركز في نفس الوقت.- أن يتقدم المترجم بنسخة أصلية من الكتاب المراد ترجمته.- أن يقدم المترجم ملخصًا لا يقل عن 500 كلمة يوضح نبذة عن مؤلف العمل الأصلي وأهمية الكتاب.وأضافت الدكتورة علا عادل: "نرجو أن تسهم هذه الآلية الجديدة في اختصار الوقت، وضمان وصول المقترح والتعامل معه، داخل منظومة محددة المعالم، وأن تسهم هذه الآلية في تطوير أداء المركز لمواكبة الحركة الفكرية والثقافية في العالم.