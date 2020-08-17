ميسرة صلاح الدين: عودة المسرح تشبه البعث.. والفن تعبير عن الحياة (حوار)

• بداية.. لماذا تقرر إعادة العرض الآن في ظل الظروف الحالية؟

• تكتب الشعر وتكتب النص المسرحي.. فلأي المسارين تنتمي وتتحقق مفاهيمك للحياة والفن؟

• مع سطوة مواقع التواصل.. كيف ترى حصاد الإبداع الأدبي والثقافي في السنوات العشر الأخيرة وهل أنت مع أم ضد؟

• عن الواقع الثقافي الآن في مصر وتحديدا بعد تجليات الربيع العربي، كيف تقيم مفاهيم المركز والأطراف من خلال علاقتك بالخريطة الإبداعية؟

• ليتك تقيم لنا المشهد النقدي في مصر انطلاقا من تفاعله مع نصوصك المسرحية والشعرية؟

• بعد عقدين من علاقتك بالمسرح والشعر كيف ترى مفاهيم الخلاص والسلوى أو نشوى المبدع بعد الانتهاء من كتابة أحد نصوصه؟

حالة من الترقب والضعف الأمل وانحصار لمظاهر البهجة والحياة، فترة العزلة الطويلة التي فرضتها الاحترازات الصحية لفيروس كورونا، فكانت عودة المسرح تشبه حالة البعث وعودة الروح للجسد المأزوم وهو ما أضفى عليها بريقًا استثنائيًا خاصًا وجعلها مؤشرًا هامًا على رغبة الإنسان فى الحياة وتمسكه بها تحت أي ظرف.ولعل العرض المسرحي "أحوال شخصية" من العروض التى تطرح قضية ذات طبيعة محورية ودائمة التجدد عن علاقة المجتمع بشقيه "الذكر الأنثى" ببعضهم البعض، ما يحتمل دائما إعادة الطرح والتأويل، لهذا كله ولعلاقته بالفن والحياة وبالشعر والسوشيال ميديا كان هذا الحوار مع مؤلف النص الكاتب والشاعر ميسرة صلاح.- مفهوم إعادة العروض المسرحية أو "الريبرتوار" هو مفهوم قديم في عالم المسرح، سواء كانت إعادة العرض بنفس فريق العمل ولكن في مرحلة زمنية مختلفة، أو بفريق عمل آخر مع رؤية بصرية وإخراجية مختلفة، والنص المسرحي الجيد يجب أن يحتمل إعادة العرض والتأويل حتى يكتسب في كل مرة طزاجة ودهشة مختلفة، وهو ما يمكن أن أدعوه بالقدرة على البقاء مع تغير الوقت والظروف المصاحبة للعرض الأول. لذلك يجب على الكاتب المسرحي أن يسعد دائما كلما أعيد تقديم نصوصه في أوقات مختلفة وبرؤى مغايرة.ولأن فترة العزلة الطويلة التي فرضتها الاحترازات الصحية صاحبها حالة من الترقب وضعف الأمل، وانحصار لمظاهر البهجة والحياة، فكانت عودة المسرح فى هذه المرة تشبه حالة البعث وعودة الروح للجسد المأزوم وهو ما أضفى عليها بريقًا استثنائيًا خاصًا وجعلها مؤشرًا هامًا على رغبة الإنسان فى الحياة وتمسكه بها تحت أي ظرف.ولعل العرض المسرحي "أحوال شخصية" من العروض التى تطرح قضية ذات طبيعة محورية ودائمة التجدد عن علاقة المجتمع بشقيه "الذكر الأنثى" ببعضهم البعض، ما يحتمل دائما إعادة الطرح والتأويل.- قدمت للمسرح ولعالم النشر المطبوع العديد من المسرحيات، أغلبها مسرحيات غنائية وشعرية، لا تخلو من السرد ولكن لم أرى أبدا مسارين لما أكتب؛ فالشعر والمسرح كيان واحد ولكن له وجهان مختلفان، في الماضي قال "أرسطو" في كتابه الشهير "فن الشعر"إن الشاعر هو صانع الحبكات؛ الشعر يتناول تقنيات الكتابة المسرحية، حيث كان الشعراء هم كتاب المسرح وكان المسرح فنًا شعريًا بامتياز، والأمر ما زال كما هو منذ عهد "أرسطو" مرورا "بشكسبير" الشاعر المسرحي، وصولا "لصلاح عبد الصبور" و"نجيب سرور"، لا يمكن أبدا أن تفصل بين جذوة إبداعهم المتقدة في الشعر وشرارة أعمالهم المسرحية المستعرة، وأتمنى أن أسير على نفس الدرب وأقتبس من نفس منبع النور.- يجب دائما أن يكون الفنان مع التطور، فالحياة في حد ذاتها هي عملية مستمرة من التطور والفن هو تعبير مستمر عن الحياة، ربما كان التطور في حد نفسه في اتجاه غير مفهوم أو سلبي، ولكنه يظل تطورًا لابد من تأمله والاستفادة منه بكل شكل ممكن.ومن هذه الزاوية فإن مواقع التواصل الاجتماعي والطفرة التكنولوجية في التفاعل، وتبادل الآراء والأفكار، وعرض المنتجات الثقافية والأدبية والفنية هي تجربة مفيدة جدًا للمبدعين وبيئة دالة وصالحة للرصد والتأمل، ومن خلالها يمكن معرفة الآخر بشكل أكثر وضوحا وعمقًا.ومكنتنا وسائل التواصل الاجتماعي من تكوين أواصر علاقات قوية وصداقات عميقة مع العديد من الكتاب والمبدعين من جنسيات مختلفة، فالكل متاح بدرجات مختلفة على وسائل التواصل وعلى المرء فقط أن يحسن الاختيار، وإن كانت تلك الوسائل فرضت نوعيات ركيكة وسطحية من الفن والأدب، فهذه النوعيات موجودة قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وستظل موجودة إلى الأبد.- لم يعد هناك مجال الآن لأن نتناقش في قضية المركز والأطراف فقد قضت مظاهر الحياة الحديثة على تلك المفاهيم، وخصوصا فيما يتعلق بفنون الكتابة، ربما كان الأمر مختلف بفنون الأداء التي ترتبط بالعمليات الإنتاجية التي تتمركز في العاصمة، ولكن بالنسبة للكتاب فالأمر مختلف، والدليل على هذا أن العديد من الكتاب المهمين وأصحاب التواجد والحضور على مستوى الإبداع والنقد والجماهيرية ما زلوا يعيشون في محافظتهم الأصلية وأعمالهم تتحدث عنهم في كل مكان.من المؤكد أن كل الكتاب يرتبطون بأعمال في القاهرة، ويجب عليهم التواجد بين الوقت والآخر ولكن ذلك لا يمنع أن الإبداع الحقيقي غير مرتبط بمكان، لا يمكن بالطبع إنكار أن الأمر ليس بهذه البساطة وأن هناك بعض الأقاليم الثقافية يعانى كتابها بشكل أكبر وأعمق، ويئنون من سطوة المركز وتهميشه لهم، ولكن أعتقد أنها ستكون مسألة وقت حتى يتساوى الجميع في الفرص ويتميزون فقط من خلال الإبداع.- الوضع الحالي للمشهد النقدي لا يخفى على أحد، ولا يمكن أن أضيف الكثير إن تكلمت عنه، وربما كان لذلك علاقة مباشرة بعدة أسباب أبرزها ضعف الحركة النقدية واهتمام النقاد بالكتابة عن الأعمال المشهورة والجدلية لاكتساب الشهرة عن طريقها وكذلك ضعف المتابعة للكتابات الجديدة، ولكن برغم ذلك فأنا اعتبر نفسي من الشعراء والكتاب المحظوظين فيما يتعلق بالنقد فقد أضاءوا على ديواني الأول بكتاباتهم النقدية العميقة العديد من النقاد المهمين مثل الدكتور كمال نشأت والدكتور يسرى العزب.وساهم في تعريف أعمالي للنقاد بشكل أكبر فوزى بجائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة في شعر العامية لعام 2009، الأمر الذي دفع نقاد آخرين من أجيال مختلفة مثل الدكتور يسرى عبد الله والدكتور حسام عقل وغيرهم للكتابة حول اعمالى.كما كنت محظوظ بشهادات نقدية من الدكتور هيثم الحاج علي، والدكتور شوكت المصري، وغيرهم الكثير من النقاد حتى خارج حدود الأكاديمية، أو في شكل مقالات صحفية لكتاب لهم ثقل في العمل الأدبي والصحفي مثل زينب عفيفي، وحزين عمر، وهالة فهمى، محمد جبريل، وكذلك فقد أضافت الأعمال المسرحية نوع جديد من النقد لأعمال من أساتذة ونقاد مثل الدكتورة وفاء كمالو والصحفي والشاعر الكبير يسري حسان وكذلك فقد كتبت الدكتورة ناهد رحيل دراسة هامة عن النص المسرحي بين المقروء والمعروض مستشهدة ببعض أعمالي، وبرغم أهمية النقد في تثبيت أقدام المبدع على الطريق وخصوصا مع خطواته الأولى، فإن على الكاتب أن يراقب بشكل أكبر آراء وانطباعات القراء وتفاعلهم مع أعماله، فدائما ما يكون لهم آراء سديدة أو مثيرة للتأمل والدهشة، إلى جانب أن الفنان في قراره نفسه يجب أن يكون هو صاحب الرؤية الأولى في أعماله، وصاحب البصيرة النقدية الأشد قسوة وتدقيق فيما يتعلق بما يكتب.- أنا لا أشعر بفرحة حقيقة عند نشر العمل ولا عرضه على خشبة المسرح، ولا أشعر بسعادة أو إنجاز عند الفوز بجائرة أو تكريم، السعادة الحقيقة والإنجاز الحقيقي هو ذلك الإحساس الذي ينتابني في تلك اللحظة التي أترك فيها القلم وأنا راض عن عملي، وقانع بأنني بذلت كل ما في وسعي، وإني مشتبك معه في مراحل الكتابة وما بعدها.لا أشعر بالرضا إلا عندما تراودني فكرة طازجة أو صورة شعرية أظن أنها جديدة، وعندما أستطيع أن أعبر عن هم يؤرقني وحلم يراود خيالي، ربما كنت شاعر له أحلام بسيطة لا ترتبط إلا بنفسه وبما يستطيع أن يخطه قلمه على الورقة البيضاء، ولكن ذلك دائما ما يترك في نفسي آثار السعادة.