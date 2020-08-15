الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس مكسميليان ماريا كولبه الكاهن والشهيد

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس مكسميليان ماريا كولبه الكاهن والشهيد.وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان، إن القديس مكسميليان ماريا كولبه الكاهن والشهيد ولد في بولندا عام 1894م ودخل رهبنة الفرنسيسكان الديريين، حيث كانت أوروبا في وقته تعيش اضطرابات عديدة انتهت باندلاع الحرب العالمية الثانية. خلال هذه الفترة قام القديس مكسيميان برسالة جبارة في أوروبا وآسيا من خلال الكلمة والمطبوعات. وكان مشغوفًا بالعذراء مريم، فأنشأ أخوية "جنود مريم الطاهرة". اقتاده الجنود النازيون عام 1941م إلى معسكر الاعتقال في "آوشڤيتز" إبان الحرب العالمية الثانية، حيث أجبر على القيام بأكثر الأعمال صعوبة وهوانًا.وأضاف: "هناك قدم حياته بدل رجل آخر، رب أسرة كان معتقلًا معه. فمات جوعًا وسط آلام رهيبة، وعلى شفتيه عبارة: "السلام عليك يا مريم.." أطلق عليه البابا يوحنا بولس الثاني لقب "شفيع عصرنا العسير". من أقواله: "بالطاعة نتجاوز نوعًا ما حدود صغارتنا، إذ نتشبه بالارادة الإلهية التى تهدينا بحكمتها وفطنتها اللامتناهية، فيكون عملنا صالحًا.