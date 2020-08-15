بدء المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في شمال سيناء
السبت 15/أغسطس/2020 - 03:24 م
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قال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، إنه تم بدء المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك في جميع مراكز الرعاية الصحية الأساسية.
وأوضح محمد كامل - في تصريح له اليوم السبت - أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس (بي) وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل.. مشيرا إلى أنه تم تخصيص مركز إحالة لفيروس ( بى ) وفيروس نقص المناعة البشري، وآخر لمرضى الزهري، علاوة على تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بالمستشفيات.
وأضاف أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، مع استمرار العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرا.. مشيرا إلى أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، وتقدم المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.
من جانبها، قالت الدكتورة انتصار سري مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة ومنسق عام المبادرة إنه تم عقد اجتماع مع كافة المسئولين عن تنفيذ المبادرة، مؤكدة أن المبادرة مستدامة ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، وذلك في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة.
وأوضحت أن المبادرة تشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول والوزن وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا أو لتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، بالإضافةً إلى تحليل بول كامل لاكتشاف الزلال وأمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة أثناء الحمل وأيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.
من جهته، قال فتحي عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي، إنه تم تحديث الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة لتقديم خدمات الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء فحوصات متقدمة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http:www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335.
وأوضح محمد كامل - في تصريح له اليوم السبت - أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس (بي) وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل.. مشيرا إلى أنه تم تخصيص مركز إحالة لفيروس ( بى ) وفيروس نقص المناعة البشري، وآخر لمرضى الزهري، علاوة على تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بالمستشفيات.
وأضاف أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، مع استمرار العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرا.. مشيرا إلى أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، وتقدم المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.
من جانبها، قالت الدكتورة انتصار سري مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة ومنسق عام المبادرة إنه تم عقد اجتماع مع كافة المسئولين عن تنفيذ المبادرة، مؤكدة أن المبادرة مستدامة ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، وذلك في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة.
وأوضحت أن المبادرة تشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول والوزن وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا أو لتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، بالإضافةً إلى تحليل بول كامل لاكتشاف الزلال وأمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة أثناء الحمل وأيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.
من جهته، قال فتحي عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي، إنه تم تحديث الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة لتقديم خدمات الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء فحوصات متقدمة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http:www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335.