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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يوقع اتفاقا لنقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:20 م
بومبيو
بومبيو
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وقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع البولندي ماريوس بوشاشتاك، اليوم السبت، اتفاقية تعاون في مجال الدفاع، وذلك في إطار تمهيد الطريق لإعادة انتشار القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا.

وقال الرئيس البولندي أندجي دودا- خلال مراسم توقيع الاتفاقية حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- "هذا الاتفاق سيكون بمثابة ضمان ممتد؛ ففي حالة وجود تهديد سيقف جنودنا كتفا إلى كتف.. إنها ستخدم أيضا تعزيز الأمن في البلاد الأخرى التي تقع في شرق أوروبا".

وأضاف الرئيس البولندي أن الاتفاقية تعتني بجوانب أخرى من التعاون البولندي- الأمريكي، مثل مجال الاستثمار والتجارة.

كان الرئيس ترامب قد أعرب- في بيان رسمي- أن الاتفاقية الموقعة هي نتاج أشهر من المفاوضات مع بولندا، قائلا "إن الاتفاقية ستعزز تعاوننا العسكري وستزيد من التواجد العسكري الأمريكي في بولندا بهدف تعزيز قدرة الردع لدى حلف الناتو، وتعزيز الأمن الأوروبي كما ستساعد في ضمان الديمقراطية والحرية والسيادة".

وأشارت الشبكة إلى أن نحو 500ر4 جندي أمريكي موجودون بالفعل في بولندا، إلا أنه سيتم نشر 1000 جندي آخر بناء على قرار ثنائي بين البلدين اتُخذ العام الماضي.

وتأتي الاتفاقية الجديدة بالتزامن مع طلب ترامب الشهر الماضي بخفض أعداد القوات الأمريكية في ألمانيا، وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية على أثرها سحب نحو 12 ألف جندي ونشر 600ر5 منهم في دول أخرى داخل أوروبا، من بينهم بولندا.

كما سيتم نقل العديد من القيادات العسكرية الأمريكية من ألمانيا، بما في ذلك المقرات الخارجية للفيلق الخامس للجيش الأمريكي، إلى بولندا العام المقبل.

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