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لجنة من الأعلى للجامعات تتابع اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادى

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:23 م
جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي
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استقبلت جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة اختبار القدرات لكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

والتقى الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأعضاء الوفد الذي ضم الدكتور رامي إسكندر وعمرو ياسين وأحمد محمد.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال اختبارات القدرات وفقًا لمعايير وزارة الصحة وتسهيل إجراءات الطلاب المتقدمين للاختبار منذ وصول الطالب للجامعة وفي مختلف مراحل إجراء الاختبارات.

وتضمنت الجولة تفقد الإجراءات الاحترازية ولجان اختبار القدرات ومنافذ توريد رسوم الاختبار وغرف كنترول اختبار القدرات بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

وفي سياق آخر.. أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد أبو الفضل بدران أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية 75 طالبا وطالبة، وتقدم لأداء الاختبارات لكلية التربية النوعية 63 طالبا وطالبة، منهم 48 لقدرات التربية الفنية و15 للتربية الموسيقية وتقدم عدد 24 طالبا وطالبة لأداء الاختبارات لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

جاء ذلك خلال استقبال جامعة جنوب الوادي اختبارات القدرات التي تضم عدد 162 طالبا وطالبة بكليات التربية النوعية "موسيقية – فنية" والتربية الرياضية والإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

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