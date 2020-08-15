إنشاء 7 جامعات أهلية جديدة.. تفاصيل اجتماع «الأعلى للجامعات» اليوم

وجه المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس، رسالة شكر وتقدير وعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه غير المسبوق لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.كما أكد المجلس أن الدعم الرئاسي كان المحرك لبدء الدراسة في جامعات مطروح والوادي الجديد والأقصر الحكومية، وثلاث من الجامعات التكنولوجية هي (القاهرة الجديدة - بني سويف - الدلتا) والدافع للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية من خلال البدء في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة - طيبة الجديدة بالأقصر - السلام شرق بورسعيد - برج العرب بالإسكندرية - 6 أكتوبر بالجيزة - والمنصورة).كما ثمن المجلس قرار الرئيس السيسي التاريخي بالموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية، هي: (جامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وجامعة الجلالة، بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، وأخيرًا جامعة المنصورة الجديدة، بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية).كما أشاد بتوجيه الرئيس بإطلاق أكبر مشروع رقمي على مستوى الجامعات والمستشفيات الجامعية؛ لتحويل جامعات مصر ومستشفياتها إلى جامعات ومستشفيات ذكية.وأكد المجلس أن هذه الخطوات تأتي انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الإنسان والأوطان.ووافق المجلس - خلال الاجتماع - على تفويض اللجنة العليا للتنسيق بتحديد أعداد المقبولين بالجامعات بناءً على نتائج الثانوية العامة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والسعة الاستيعابية لكل كلية واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 20-30.واعتبارًا من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020-2021 سيتم إدراج كليتي الهندسة والعلوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة)، كما سيتم إدراج كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والإنسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة).كما سيتم توضيح بيانات هذه الكليات بدليل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني، وعلى الطلاب المتقدمين لهاتين الجامعتين اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تعقد بالجامعتين بعد الترشيح.وقرر المجلس قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالجامعات الحكومية المصرية وفق القواعد المنظمة للقبول.وقبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبيعية وأمام شعبة الجيولوجيا وفق القواعد المنظمة للقبول وقبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بالثانوية العامة المصرية (بدلًا من شعبة العلوم فقط) بشعبة الاقتصاد المنزلي بكلية البنات للعام الجامعي 2020-2021.إضافة إلى المتابعة اليومية من قبل رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ خطة استعدادات الجامعات المصرية لتطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020-2021.وقرر المجلس أيضًا البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة تتبع كل من جامعات أسيوط وحلوان وبني سويف وبنها وأسوان والمنيا والمنصورة، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء كلية للطب البشري بجامعة الوادي الجديد.كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون المقدم من وزير التضامن الاجتماعي بشأن مقترح إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية، إضافة إلى تعظيم دور الجامعات المصرية في التصدي لمشكلة الأمية في مصر بالمساهمة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم واعتماد محضري اجتماعي اللجنة التنفيذية العليا للمشروع القومي لمحو الأمية الذي تتبناه الجامعات المصرية بتاريخ 7-3-2020 و20-7-2020.وإطلاق مسابقة لتصميم أفضل أربعة نماذج تخطيطية وإنشائية ومعمارية للجامعات الأهلية الجديدة.