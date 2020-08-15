رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بابا الفاتيكان يدعو للحوار بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:01 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
وكالات
طباعة
دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم السبت، إلى الحوار بين مصر وإثيوبيا والسودان، وحث الأطراف
الثلاثة على عدم الانزلاق إلى صراع مسلح بسبب الخلاف الدائر حول سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل.

وأصبح السد الجاري بناؤه على بعد حوالي 15 كيلومترًا من حدود إثيوبيا مع السودان مصدرًا رئيسيًا للخلاف بين الدول الثلاث.

وقال البابا: "أدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة طريق الحوار حتى يظل النهر الخالد مصدرًا للحياة، يوحد ولا يفرق، ينمي الصداقة والرخاء والأخوة وليس العداء وسوء التفاهم والصراع".

وكان البابا يتحدث بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء.

وهددت مصر التي تخشى أن يؤدي المشروع إلى التأثير على حصتها في مياه النهر بالانسحاب من أحدث جولة من المناقشات، فيما عبر السودان عن مخاوفه بشأن سلامة السد.

موضوعات متعلقة

«التعليم العالي»: اكتشاف علاج يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

حبيبة.. ملكة جمال لبنان التى أخذت مكان شويكار عند فؤاد المهندس

«كلاسيك بنى قبل 120 عاما».. القصة الكاملة لانهيار عقار قصر النيل

وفاة والدة الفنان أحمد سعد «ميشو»

الصور

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

زحام أمام مقبرة شويكار (صور)

إنفوجراف

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

«لابد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

العلماء يكشفون ما سيحدث أثناء موت الكون

قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع.. و«معجزة» تنقذه

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مولر محطم الأرقام يعود للقمة بعد موسم متقلب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

«السرد العربى» يكرم السيد حسن لفوزه بجائزة «كتارا»

ناقد فني: عبد المنعم مدبولي هو مكتشف الوجه الكوميدي لـ«شويكار»

وائل السمري ضيف برنامج «كل يوم شاعر» بالأعلى للثقافة

انطلاق فعاليات «أسبوع العلوم العربى» أون لاين.. اليوم