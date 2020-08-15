بابا الفاتيكان يدعو للحوار بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم السبت، إلى الحوار بين مصر وإثيوبيا والسودان، وحث الأطرافالثلاثة على عدم الانزلاق إلى صراع مسلح بسبب الخلاف الدائر حول سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل.وأصبح السد الجاري بناؤه على بعد حوالي 15 كيلومترًا من حدود إثيوبيا مع السودان مصدرًا رئيسيًا للخلاف بين الدول الثلاث.وقال البابا: "أدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة طريق الحوار حتى يظل النهر الخالد مصدرًا للحياة، يوحد ولا يفرق، ينمي الصداقة والرخاء والأخوة وليس العداء وسوء التفاهم والصراع".وكان البابا يتحدث بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء.وهددت مصر التي تخشى أن يؤدي المشروع إلى التأثير على حصتها في مياه النهر بالانسحاب من أحدث جولة من المناقشات، فيما عبر السودان عن مخاوفه بشأن سلامة السد.