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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

منح دراسية ومساعدات طبية.. السفير المصرى بالخرطوم يكشف كواليس زيارة «مدبولى» للسودان

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:57 م
السفير حسام عيسى
السفير حسام عيسى
سونا
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قال السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للسودان ستناقش كل الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والربط الكهربائي والسكة الحديد وتسهيل حركة المرور عبر المعابر وتنظيم التجارة والتنسيق بين الأجهزة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد في تصريح لوكالة السودان للأنباء بهذه المناسبة تطابق مصالح القاهرة والخرطوم يحتم عليهما التنسيق على أعلى مستوى بهدف الوصول بالعلاقة إلى مرحلة التكامل التام، وجدد دعم بلاده للسودان على كل المستويات لكونه من أكثر الدول أهمية لها.

وكشف عن عودة المنح الدراسية والتدريبية المصرية في كل المجالات التدريبية والأزهر.

وَبشر السفير المصري بأن الفترة المقبلة ستشهد المضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات المواصلات والكهرباء والتجارة والزراعة والصناعة والرعي وإنتاج اللحوم وذلك لاستغلال الفرص الضخمة غير المستغلة.

وأعلن في هذا الخصوص عن وصول فريق طبي مصري عالي من ١٤ طبيبًا، بالاثنين للمساعدة في مكافحة الأوبئة والأمراض المتعلقة بالكوارث الطبيعية والسيول.

فيما يصل الثلاثاء المقبل عدد من الطائرات المصرية تحمل مساعدات إنسانية بها أكثر الأجهزة تطورًا في مجال الكشف عن الاوبئة والفيروسات مثل (pcr)، بالإضافة إلى أدوية خاصة بالفيروسات، منوهًا إلى أن مدبولي يحمل معه هدية من الأدوية والأجهزة كمساعدات للسودان.

وقال إن حجم حركة تدفق البضائع والاستثمار والمواطنين بين البلدين كبير مما يضع على عاتقهما تسهيل الإجراءات ووسائل الراحة للمواطنين.

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