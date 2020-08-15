رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«وسط إجراءات جديدة».. «مصر للطيران» تسيّر 28 رحلة غدًا

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:03 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
طباعة
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدًا الأحد، عددًا من الرحلات المقررة، تتضمن ٢٨ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، إسطنبول، الخرطوم، إنادجمينا، الشارقة، بيروت، واشنطن، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، وميلانو، ورحلة استثنائية إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى ٤ رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الغردقة والأقصر وأسوان، بخلاف ٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣١٠٠ راكب.

يذكر أن سلطات مطار القاهرة بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحظر دخول القادمين إلى مصر بدون حصولهم على تحليل “PCR“ قبل وصولهم إلى مصر بـ72 ساعة يفيد خلوهم من فيروس كورونا.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ” أن رحلة رقم 930 والقادمة من أثينا هي أول الرحلات التي تم تطبيق القرار الجديد على ركابها وهي من طراز إيرباص 321 وعليها 160 راكبا معظمهم من المصريين حيث تم تطبيق القرار الجديد على الركاب الأجانب”.

وجاء التنفيذ بعد انتهاء المهلة التي طلبها الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، من رئيس الوزراء لمدة أسبوع حيث تم تأجيل تنفيذ القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية قبل أكثر من أسبوع وذلك لإعطاء شركات الطيران العاملة بمطارات مصر الفرصة للتنبيه على ركابها بالحصول على تحليل PCR قبل 72 ساعة من وصولهم يفيد خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

تقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

موضوعات متعلقة

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

تشييع جنازة الفنانة شويكار بحضور محدود لنجوم الفن (صور)

زحام أمام مقبرة شويكار (صور)

«كلاسيك بنى قبل 120 عاما».. القصة الكاملة لانهيار عقار قصر النيل

الصور

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

زحام أمام مقبرة شويكار (صور)

إنفوجراف

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

«لابد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

العلماء يكشفون ما سيحدث أثناء موت الكون

قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع.. و«معجزة» تنقذه

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مولر محطم الأرقام يعود للقمة بعد موسم متقلب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

«السرد العربى» يكرم السيد حسن لفوزه بجائزة «كتارا»

ناقد فني: عبد المنعم مدبولي هو مكتشف الوجه الكوميدي لـ«شويكار»

وائل السمري ضيف برنامج «كل يوم شاعر» بالأعلى للثقافة

انطلاق فعاليات «أسبوع العلوم العربى» أون لاين.. اليوم