«وسط إجراءات جديدة».. «مصر للطيران» تسيّر 28 رحلة غدًا

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدًا الأحد، عددًا من الرحلات المقررة، تتضمن ٢٨ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، إسطنبول، الخرطوم، إنادجمينا، الشارقة، بيروت، واشنطن، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، وميلانو، ورحلة استثنائية إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى ٤ رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الغردقة والأقصر وأسوان، بخلاف ٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣١٠٠ راكب.يذكر أن سلطات مطار القاهرة بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحظر دخول القادمين إلى مصر بدون حصولهم على تحليل “PCR“ قبل وصولهم إلى مصر بـ72 ساعة يفيد خلوهم من فيروس كورونا.وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ” أن رحلة رقم 930 والقادمة من أثينا هي أول الرحلات التي تم تطبيق القرار الجديد على ركابها وهي من طراز إيرباص 321 وعليها 160 راكبا معظمهم من المصريين حيث تم تطبيق القرار الجديد على الركاب الأجانب”.وجاء التنفيذ بعد انتهاء المهلة التي طلبها الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، من رئيس الوزراء لمدة أسبوع حيث تم تأجيل تنفيذ القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية قبل أكثر من أسبوع وذلك لإعطاء شركات الطيران العاملة بمطارات مصر الفرصة للتنبيه على ركابها بالحصول على تحليل PCR قبل 72 ساعة من وصولهم يفيد خلوهم من فيروس كورونا المستجد.تقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.