وسط إجراءات احترازية.. بدء صرف «تكافل وكرامة» (فيديو)

قالت عفاف عبدالصبور، مدير مكتب بريد العجوزة، إن الوزارة بدأت صرف مساعدات تكافل وكرامة على مرحلتين منعًا للتكدس.وأضافت مدير مكتب بريد العجوزة، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة مليون و200 ألف مواطن.وأشارت إلى أن مكاتب البريد تطبق كل الإجراءات الاحترازية، بالإضافة لوجود ساحات انتظار للوقاية ضد كورونا.وأوضحت مدير مكتب بريد العجوزة، أنه لن يتم دخول أي مواطن دون ارتداء كمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا.