عرض أولى حلقات الموسم الرابع من «SNL بالعربي».. الليلة

أعلنت شبكة قنوات "ON" عن بدء عرض الموسم الرابع من البرنامج الكوميدي "SNL بالعربي"، وذلك مساء اليوم، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.ويستضيف عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، ومحمد رمضان، وخالد النبوي، وسمية الخشاب، وشيرين رضا، وماجد المصري، وبيومي فؤاد، ومن نجوم الغناء: أحمد شيبة وأوكا، ومن نجوم الكرة أحمد حسام ميدو.وتتناول حلقات البرنامج بعض الأحداث التي تقع على أرض الواقع أو بعض المشاهد في الأعمال السينمائية أو المسرحية بشكل كوميدي ساخر.برنامج "SNL بالعربي" حقق نجاحًا كبيرًا خلال المواسم الثلاثة، وشارك في تقديمه عدد من الشباب، منهم إسلام إبراهيم ومحمود الليثى وأحمد سلطان ونانسى صلاح وخالد منصور ونور قدري.