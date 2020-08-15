إزالة القمامة بمحيط مبنى جامعة قناة السويس القديم (صور)

شن المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة لرفع وإزالة تجمعات الرتش والقمامة والمخلفات بطول الطريق خلف أسوار الجامعة القديمة بداية من منطقة مزلقان سكة حديد الشيخ زايد وصولًا إلى مزلقان الدوحة والموازى لشريط السكك الحديدية، بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ونائبه محمود الصورى.شارك فى الحملة عشر سيارات نقل وخمس لوادر، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تكثيف حملات النظافة العامة ورفع وإزالة جميع تراكمات وبؤر تجمعات الرتش والقمامة والمخلفات من مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.