الشاب خالد يهدي أغنية «جميلتي بيروت» لشعب لبنان ويتبرع بريعها

يستعد نجم موسيقى الراي الشاب خالد، لطرح أغنية سينجل جديدة، يوم الثلاثاء المقبل، بعنوان «جميلتي بيروت» تضامنا مع الشعب اللبناني، جراء الانفجار الضخم الذي حدث قبل أسبوعين في مرفأ العاصمة بيروت.ويتعاون الملحن محمد يحيى مع الشاب خالد في أغنيته الجديدة، التي من المقرر طرحها خلال أيام.وأوضح الشاب خالد، في بيان قائلًا: «زالت البسمة عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي أتشاركه معكم.. لقد تأذى شعبكم أيها الأشقاء اللبنانيون وقد انفطرت قلوبنا».وسيعود ريع الأغنية المنفردة والفيديو كليب المرافق لها للصليب الأحمر.