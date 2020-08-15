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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مسئول صينى: المفاوضات الثلاثية تفسد توافق نزع السلاح النووى

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:11 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
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قال المبعوث الصيني لدى المنظمات الدولية في فيينا وانغ تشيون إن ما يسمى المفاوضات الثلاثية لضبط التسلح التي اقترحتها الولايات المتحدة تفسد التوافق الدولي بشأن نزع السلاح النووي.

جاء هذا التصريح - وفقًا لوسائل إعلام صينية اليوم السبت - تعليقًا على دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بكين مجددًا، خلال زيارته إلى فيينا، وحثها على المشاركة فيما يسمى المحادثات الثلاثية يوم الجمعة.

وأضاف تشيون: "المجتمع الدولي لديه توافق واضح بشأن تنفيذ نزع السلاح النووي في العالم، وتم تشكيل سلسلة من الإطارات القانونية الدولية على هذا الأساس".

وتابع: إن هذه الإطارات تنص بوضوح على أن الولايات المتحدة وروسيا اللتين لديهما أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، تتحملان مسئولية خاصة لنزع السلاح، ويتعين عليهما تقليل الأسلحة النووية بشكل كبير بطريقة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها وملزمة قانونيا.

وأشار تشيون إلى أنه عندما تتهيأ الظروف، فستشارك دول أخرى لديها أسلحة نووية في عملية تفاوض متعددة الأطراف بشأن نزع السلاح، لافتًا إلى أن الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين خلال أكثر من 70 عامًا بعد الحرب العالمية الثانية، لا يمكن فصله عن التوافق السابق ذكره ونظام عدم الانتشار النووي.

وأكد أن الصين لم تتهرب أبدًا من التزاماتها الدولية لنزع السلاح النووي، ولطالما شاركت ودعمت ودافعت عن آليات عدم الانتشار النووي الدولية القائمة والنظام الدولي بعد الحرب.

وشدد تشيون "لن نتغيب أبدا عما يجب علينا القيام به. ولكننا سنشارك فقط في عمليات ذات صلة على أساس التقيد بالتوافق المعترف به دوليا بشأن نزع السلاح النووي".

واعتبر دعوات بومبيو المتكررة وإصراره على مشاركة الصين في المفاوضات الثلاثية بأنه "محض أمنيات"، داعيا واشنطن إلى إجراء محادثات جادة مع روسيا والتوقف عن البحث عن أعذار للانسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولية.

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