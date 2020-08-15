«السرد العربى» يكرم السيد حسن لفوزه بجائزة «كتارا»

ينظم ملتقى السرد العربي، برئاسة الدكتور حسام عقل، بالتعاون مع صالون الكاتبة الدكتورة غادة صلاح الثقافي، مساء اليوم السبت، في تمام الخامسة والنصف مساءً، حفلا لتكريم الشاعر والإذاعي السيد حسن، لفوزه بجائزة "كتارا" للشعر، بمقر بالعجوزة.يشار إلى أن المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، أعلنت 14 يونيو الماضي، عن أسماء الفائزين بجائزتها (الاستغفار)، والتي كانت قد أطلقتها عن بعد في أبريل الماضي، وشملت القصة القصيرة المسرحية القصيرة، الشعر، الخط العربي.وفاز عن الشعر السيد محمد أحمد حسن، وقيمة الجائزة 10 آلاف دولار أمريكي عن مشاركته بقصيدة بعنوان "تستغفر الأرواح في أسحارها".