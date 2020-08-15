حملة مكبرة لرفع القمامة من شوارع الإسماعيلية (صور)

ترأس المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، يرافقه العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ونائبه محمود الصوري، حملة مكبرة شارك بها جميع معدات وآليات المراكز والمدن والأحياء ومجلس المدينة لرفع المخلفات، حيث تم الدفع بعدد ما يزيد على عشر سيارات نقل وخمسة لوادر رفعت وأزالت كل تجمعات الرتش والقمامة والمخلفات بطول الطريق خلف أسوار الجامعة القديمة، بداية من منطقة مزلقان سكة حديد الشيخ زايد، وصولًا إلى مزلقان الدوحة والموازى لشريط السكك الحديدية.يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، وتأكيداته بشأن تكثيف حملات النظافة العامة ورفع وإزالة جميع تراكمات وبؤر تجمعات الرتش والقمامة والمخلفات من مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.