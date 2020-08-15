تأجيل إعادة محاكمة متهم في «حريق حي الوراق»

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب محمد متولي وعماد الدرملي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم "مصطفى علي"، في القضية رقم 765 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة حرق مبنى حي الوراق، لجلسة 14 سبتمبر للمرافعة.وأحالت النيابة المتهمين بعدة تهم، منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدًا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا وطلقات دون ترخيص وقنابل مولوتوف، وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.