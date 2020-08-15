مالكة مصنع ملابس بـ«عقار قصر النيل»: عاملان مفقودان تحت الركام

قالت مني محمد، صاحبة مصنع ملابس «مدام نانا»، بالعقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل وسط القاهرة، إن فرق الحماية المدنية ما زالت تبحث عن 3 أفراد مفقودين تحت الركام، بينهم عاملان في مصنعها.وأوضحت مالكة المصنع، لـ"الدستور"، أن المفقودين اعتادا المبيت في المصنع لعملهما في الوردية المسائية، معلقة: "كل ما نرجوه هو البحث عنهما وإيجادهما".وأضافت أن حي القاهرة وعدهم بصرف تعويضات لكل المتضررين من انهيار العقار.وتلقت غرفة عمليات النجدة، صباح اليوم، بلاغا بانهيار عقار بمنطقة قصر النيل، وعلى الفور انتقلت لمكان الحادث وجارٍ عمليات الإنقاذ.وشهد محيط العقار المنهار رقم 50 بشارع قصر النيل، انتشارا مكثفا لقوات الحماية المدنية وقوات الأمن والإسعاف، لتأمين مداخل ومخارج المنطقة لمتابعة عمليات الإنقاذ، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وعمل تحويلات مرورية بالشارع.وبدأت أجهزة الأمن في إخلاء 3 عقارات مجاورة للعقار المنهار بمنطقة قصر النيل، حرصا على سلامة السكان، كما دفعت قوات الحماية المدنية بسلالم هيدروليكية لإنقاذ العالقين داخله.