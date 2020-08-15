رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفتى عمان: تحرير الأقصى دين برقبة الأمة وليس لها المساومة عليه

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:07 م
أحمد بن حمد الخليلي
أحمد بن حمد الخليلي
وكالات
طباعة
قال مفتي سلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي، إن تحرير الأقصى وما حوله دين برقبة الأمة جميعًا يلزمهم وفاؤه، لافتًا إلى أن الأخيرة وإن "لم تواتها الظروف وتسعفها الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال".

جاء ذلك في بيان للخليلي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال فيه: "إن تحرير المسجد الأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة ودَيْنٌ في رقابها جميعًا يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يدعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب".
ويأتي بيان الخليلي بعد أيام على إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في خطوة أعلنت عُمان تأييدها لها، بلسان ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية، أعرب عن تأييد السلطنة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وكان بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، وقال عبر حسابه على تويتر، إنه "اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات".

موضوعات متعلقة

تشييع جنازة الفنانة شويكار بحضور محدود لنجوم الفن (صور)

أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى

برئاسة مدبولى وحمدوك.. بدء جلسة مباحثات مصرية- سودانية بشأن سد النهضة

تحقيقات النيابة فى انهيار عقار بوسط البلد.. وإخلاء 3 مبانٍ مجاورة

الصور

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

زحام أمام مقبرة شويكار (صور)

إنفوجراف

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

«لابد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

العلماء يكشفون ما سيحدث أثناء موت الكون

قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع.. و«معجزة» تنقذه

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مولر محطم الأرقام يعود للقمة بعد موسم متقلب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

«السرد العربى» يكرم السيد حسن لفوزه بجائزة «كتارا»

ناقد فني: عبد المنعم مدبولي هو مكتشف الوجه الكوميدي لـ«شويكار»

وائل السمري ضيف برنامج «كل يوم شاعر» بالأعلى للثقافة

انطلاق فعاليات «أسبوع العلوم العربى» أون لاين.. اليوم