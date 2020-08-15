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السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات لإزالة الإعلانات المخالفة للمرشحين بالغربية

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:55 م
حملات لإزالة الإعلانات
حملات لإزالة الإعلانات
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حملات إزالة الإعلانات المخالفة للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ بنطاق المدن والأحياء والقرى.

جاء ذلك في إطار الاهتمام بالقضاء على المخالفات والإشغالات، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وشنت المدن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة.

وشدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، وأنه سيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات.
حملات لإزالة الإعلانات
حملات لإزالة الإعلانات
حملات لإزالة الإعلانات
حملات لإزالة الإعلانات

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