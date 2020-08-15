حملات لإزالة الإعلانات المخالفة للمرشحين بالغربية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حملات إزالة الإعلانات المخالفة للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ بنطاق المدن والأحياء والقرى.جاء ذلك في إطار الاهتمام بالقضاء على المخالفات والإشغالات، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.وشنت المدن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة.وشدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، وأنه سيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات.