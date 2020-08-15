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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

‫بعد اصطدام قطار بسيارة نقل.. انتظام حركة السكة الحديد‬ بالمنوفية

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:56 م
قطار
قطار
علا غزال
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‫أعلنت هيئة السكة الحديد، انتظام حركة القطارات بمحافظة المنوفية، وذلك عقب اصطدام قطار بسيارة نصف نقل أمام أحد المزلقانات بقرية دناصور التابعة لمركز الشهداء.‬

‫وكان اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز الشهداء يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للموقع وبالفحص تبين اصطدام قطار بسيارة نصف نقل أثناء عبورها من أمام أحد الممرات العشوائية. ‬

‫وعلى الفور تمكنت قوات الحماية المدنية من رفع آثار الحادث وعادت حركة القطارات للانتظام من جديد. ‬

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