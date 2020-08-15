‫بعد اصطدام قطار بسيارة نقل.. انتظام حركة السكة الحديد‬ بالمنوفية

‫أعلنت هيئة السكة الحديد، انتظام حركة القطارات بمحافظة المنوفية، وذلك عقب اصطدام قطار بسيارة نصف نقل أمام أحد المزلقانات بقرية دناصور التابعة لمركز الشهداء.‬‫وكان اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز الشهداء يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للموقع وبالفحص تبين اصطدام قطار بسيارة نصف نقل أثناء عبورها من أمام أحد الممرات العشوائية. ‬‫وعلى الفور تمكنت قوات الحماية المدنية من رفع آثار الحادث وعادت حركة القطارات للانتظام من جديد. ‬